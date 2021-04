Madeirense João Luís eleito melhor treinador do mês de Março na Lituânia

O técnico madeirense João Luís, que orienta os lituanos do FK Panevezys, foi eleito o melhor treinador do mês de Março depois de em três jogos ter somado outras tantas vitórias no principal escalão de futebol da Lituânia.

No último mês, o FK Panevezys derrotou fora de portas o líder Suduva (0-1) e o Dziugas Telsiai (1-0) em casa - ambos pela margem mínima - acabando por golear o Banga (4-2) no Aukštaitija Stadium, reduto onde actua o clube orientado pelo técnico de 53 anos.

Com a ajuda do também madeirense Luís Olim, que desempenha a função de treinador adjunto, o FK Panevezys segue actualmente no terceiro lugar da 'A Lyga' com 16 pontos averbados até ao momento, os mesmos que o 2.º classificado, o Kauno Zalgiris. O Suduva segue na frente com 21 pontos amealhados, embora com mais um encontro disputado.

Recorde-se que João Luís conquistou dois troféus no espaço de seis meses após o seu regresso ao futebol lituano. Em Outubro de 2020 venceu a Taça da Lituânia e no início deste mês levantou a Supertaça.

O antigo jogador e capitão do Marítimo coloca na sua estante aquele que é mais um reconhecimento do trabalho que tem vindo a realizar nesta equipa fundada em 2015.