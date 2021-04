Rui Barreto omitiu empréstimo ao Tribunal Constitucional

Na revista de imprensa nacional desta sexta-feira, o líder do CDS/Madeira, Rui Barreto, volta a ser notícia devido ao empréstimo de 30 mil euros proveniente do financiador do CHEGA para um restrito núcleo de cinco figuras centristas - onde se inclui o governante.

No semanário Expresso, é noticiado que Rui Barreto não declarou o empréstimo realizado por César do Paço, a título individual, em vésperas de campanha eleitoral para as Regionais de 2019 - período em que o CDS/Madeira apresentava graves dificuldades financeiras.

Presidente do CDS-PP renova confiança em Rui Barreto O presidente do CDS-PP afirmou hoje que mantém a confiança política em Rui Barreto, líder do CDS/Madeira, depois de suspeitas sobre o financiamento do partido, indicando que "não foi registado nenhum empréstimo feito ao partido".

Segundo consta, as alterações feitas à chamada lei da transparência obrigam, entre outras coisas, ao registo de todos os empréstimos (passivo) concedidos por “quaisquer pessoas singulares ou colectivas”, pelo Estado ou por bancos, e Rui Barreto não o fez na declaração de rendimentos relativa ao ano de 2019 que foi consultada pelo Expresso junto do Tribunal Constitucional. O crime prevê perda de mandato, demissão ou destituição judicial.

Rui Barreto está de "consciência tranquila" e "disponível para prestar esclarecimentos em qualquer instância" O líder do CDS-Madeira, Rui Barreto, afirmou, esta manhã, à entrada da reunião da comissão política, que está "de consciência tranquila" e que vai prestar explicações aos dirigentes e militantes do seu partido sobre os 30 mil euros entregues pelo principal financiador do Chega a cinco figuras do seu partido, "não por ser uma obrigação" mas por "ter esse dever moral e ético".

A nova lei entrou em vigor no mês Julho de 2019 - o empréstimo foi concedido em Agosto de 2019 - e o governante 'pulou' para o executivo em Outubro, logo, na declaração de rendimentos entregue em Janeiro de 2020 já vigorava a obrigação. Ao Expresso, Rui Barreto não quis prestar declarações.