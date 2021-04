"Não sei de nada", diz Albuquerque sobre Rui Barreto

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recusou comentar a notícia do Expresso sobre Rui Barreto, alegando não ter conhecimento da mesma. "Não sei de nada", disse à margem da cerimónia de assinatura do protocolo com Associação Nacional de Farmácias, que decorreu no Salão Nobre do Governo Regional.

Recorde-se que o semanário Expresso dá conta que o secretário regional de Economia não declarou o empréstimo realizado por César do Paço, a título individual, em vésperas de campanha eleitoral para as Regionais de 2019 - período em que o CDS/Madeira apresentava graves dificuldades financeiras.

Também hoje Rui Barreto escusou-se a comentar o assunto. "Não vou fazer nenhuma declarações sobre esse assunto. Tenho esse direito", disse aos jornalistas no final da cerimónia de validação dos contratos do SI Funcionamento, que decorreu no Salão Nobre da Vice-Presidência do Governo Regional.