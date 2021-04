Agricultura assinalou o Dia Mundial do Livro com ‘Conversas à Tarde…’

A Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SRA), através da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DRA), deu hoje início ao ciclo de conferências ‘Conversas à Tarde…’, assinalando assim o Dia Mundial do Livro, comemorado a 23 de Abril, desde 1996, por decisão da UNESCO.

Esta primeira iniciativa, subordinada ao tema ‘A agricultura madeirense na literatura’, realizou-se no auditório da SRA, com o lançamento do almanaque ‘A Corriola’, uma publicação da DRA que enaltece a sabedoria e experiência popular, e contou com a presença do secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos.

Na ocasião, o governante enalteceu e elogiou a "capacidade de trabalho" e "dedicação" dos técnicos da DRA. “São o núcleo da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural”, fez questão de vincar.

Seguiram-se as intervenções de Ana Ghira, Joaquim Leça e Miguel Rodrigues, técnicos superiores da DRA, que falaram de três publicações de carácter distinto e de interesse para agricultura regional.

Ana Ghira apresentou o ‘Manual de produção de rebentos e plantas jovens’, que resulta de uma investigação contínua e melhorada na área da germinação de sementes.

Joaquim Leça, por seu turno, falou do livro da sua autoria ‘Agricultando…’, uma recolha de textos sobre a agricultura, com apontamentos culturais e gastronómicos, lançado em 2011.

Por fim, Miguel Rodrigues abordou o Boletim Agrícola – Anona e Abacate, o primeiro de uma série de cadernos técnicos sobre as principais culturas agrícolas da Região e que têm como objectivo dotar os agricultores de conhecimentos especializados atualizados, em ordem à prática de uma agricultura mais sustentável e à melhoria do rendimento dos produtores.

Posto isto, o entusiasta de orquídeas Pedro Spínola falou do seu livro ‘Orquídeas, da seleção natural ao quase irreal – Cultivo de sucesso na Madeira’, no qual aborda a preservação e divulgação de um dos espécimes com maior tradição de cultivo na Região.

A fechar a iniciativa, o director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Paulo Santos, abordou o livro da autoria de Joaquim Vieira Natividade (1899-1968): ‘Madeira, a Epopeia Rural’, de 1954, que ainda hoje é uma obra de referência.