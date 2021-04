CDS lança voto de congratulação pelo Dia Mundial da Arte

A propósito do Dia Mundial da Arte que se celebrou ontem, o CDS Madeira lança um voto de congratulação alusivo à data.

"A escolha desta data prende-se com o facto de ter sido neste dia que Leonardo da Vinci nasceu. Um gênio das artes, reconhecido como um dos artistas mais completos da humanidade, símbolo da liberdade de expressão e do multiculturalismo. Pelas suas sábias palavras: “A arte diz o indizível; exprime o inexprimível, traduz o intraduzível.”, escreve o partido em comunicado.

A efeméride é recente e pretende promover a consciência da actividade artística no mundo, bem como a importância da arte em todas as áreas da vida humana, foi declarada pelo IAA – International Art Association, apenas em 2012.

"A arte respira a sociedade em que vive, antecipando, por vezes, sensibilidades culturais, outras vezes reagindo a elas. Através das artes, resgatam-se cidadanias, a cultura de um povo, a interação social e familiar, ocorrendo mudanças significativas no comportamento das pessoas. É uma criação humana com valores estéticos (beleza, equilíbrio, harmonia, revolta) que nos afecta, diariamente, em muitos sentidos. Permite-nos a conexão com as as emoções e surgiu para expressar e para fazer sentir. Esta arte, também, nos transporta para um novo mundo, onde podemos refletir e aprender, permitindo-nos mudar", escreve o partido em comunicado enviado para as redacções.

"É importante consciencializarmo-nos que, atualmente, a arte é muito mais que o 'Belo'. É um meio de comunicação onde podemos abranger questões de valor social que privilegiem o pensamento e a reflexão", lê-se ainda.

O partido sublinha ainda que os tempos actuais lembram que a arte é um bem comum e tem o poder de unir em tempos de crise e que demonstrou, com esta pandemia, resiliência. "Apesar dos teatros estarem sem público, os cinemas fechados, as exposições vazias e os concertos não acontecerem, muitos foram os artistas que, com a maior criatividade, continuaram a brindar o público com o seu talento e, na sombra, fizeram a arte acontecer", releva o CDS Madeira.

Na Região, refere o CDS, sempre houve uma visão proactiva sobre a real importância das artes na vida das pessoas, com resultados de excelência. E são vários os exemplos da aposta clara de várias instituições públicas no ensino de boas práticas artísticas, como a direcção de Servições de Educação Artística e Multimédia, o Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, entre outras associações culturais espalhadas pela Madeira e Porto Santo, com os grupos de música, teatro e dança, que têm desempenhado um papel de excelência, sendo hoje uma referência no que diz respeito ao ensino não formal, potenciando e promovendo as artes junto das nossas populações e levando o talento madeirense além fronteiras.