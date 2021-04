Primeiro nascimento de um bebé na ‘Caixa’ do Funchal foi há 50 anos

Há exactamente 50 anos, o DIÁRIO noticiou o nascimento do primeiro bebé na nova maternidade da Caixa de Previdência, na freguesia de Santa Luzia. Tratou-se de um rapaz, com 3,350 quilos, filho de Maria José e Amândio de Freitas (ou ‘Massa’, antigo jogador de futebol do União). O parto “decorreu com a maior normalidade” e teve a assistência do médico obstetra Jorge Malheiro Araújo e da enfermeira-parteira Alzira Camacho.

A nova maternidade, situada no edifício onde hoje funciona o Centro de Saúde do Bom Jesus, representava uma melhoria nas condições para realização de partos na Madeira. Ali nasceram centenas de crianças até à inauguração do novo Hospital da Cruz de Carvalho, em 1973.

Quanto ao primeiro bebé nascido na ‘Caixa’, chama-se Baltazar de Freitas e hoje é designer, com empresa/gabinete na Quinta do Anjo, Palmela. No entanto, visita regularmente a Madeira. Aliás, foi no Funchal, num local muito próximo da antiga ‘Caixa’, que ontem celebrou o seu 50.º aniversário.

Descarregue aqui o DIÁRIO de há 50 anos e recorde esta e outras notícias.