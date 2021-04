CDS/PP apresenta voto de congratulação pelo Dia Mundial do Livro

O CDS/PP apresentou um voto de congratulação pelo Dia Mundial do Livro.

"Celebrar esta efeméride é, primeiramente, combater o analfabetismo. É homenagear mundialmente livros e autores. É reconhecer a importância e a utilidade dos livros, assim como incentivar hábitos de leitura na população, principalmente aos jovens. Os livros são um importante meio de transmissão de cultura e informação e são, ainda, elementos fundamentais no processo educativo, pelo que chamar à atenção para a importância do livro como um bem cultural, essencial para o desenvolvimento da literacia e para o desenvolvimento económico, é peremptório", justifica através de uma nota de imprensa.

Segundo o CDS, "com o aparecimento das novas tecnologias os jovens leem cada vez menos, pelo que é fundamental alertar todos para a indispensabilidade da leitura".

"Assim, face ao exposto e no âmbito das suas competências estatutárias e regimentais, a Assembleia Legislativa da Madeira, legítima representante dos cidadãos da Madeira e do Porto Santo, aprova um voto de congratulação pela comemoração do Dia Mundial do Livro, defendendo aquilo que o livro representa de bom para a nossa vida e como um direito que tem que ser defendido", concluiu.