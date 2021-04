Madeira assinala Dia Mundial da Voz com actividades

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação (DRE), Direcção de Serviços de Educação Artística (DSEA), celebra o Dia Mundial da Voz, esta sexta-feira, com iniciativas on-line, nomeadamente, a divulgação de vídeos alusivos a esta celebração no Facebook (www.facebook.com/dseducacaoartistica) e no Youtube (https://www.youtube.com/c/EducaçãoArtística) ao longo do dia.

Horários de transmissão

8 horas - Divulgação de um workshop sobre a voz pela professora e cantora Maria João Caires, direccionado para alunos dos diferentes níveis de ensino;

9 horas- Interpretação vocal do tema 'Canção da galinha Maria', pelos alunos da EB1/PE do Estreito de Câmara de Lobos, sob a responsabilidade da docente Benvinda Gonçalves;

10 horas - Interpretação vocal do tema 'O cânone da maresia', interpretado pelos alunos da EB1/PE do Caniço, sob a responsabilidade da docente Lucília Alves;

11 horas - Divulgação de vídeos com testemunhos de docentes e artistas regionais, profissionais no âmbito da voz.

Os alunos que assistirem ao 'workshop' poderão posteriormente responder a um questionário pedagógico que estará disponível no site da DRE/DSEA. Caso consigam alcançar a pontuação máxima ficarão automaticamente habilitados para um sorteio de prémios.

A DRE/DSEA disponibilizará ainda, no seu 'site', actividades pedagógicas e vídeos de performances de referência das boas práticas ao nível do canto coral que poderão ser utilizadas para abordar esta temática em contexto de sala de aula.

A DRE/DSEA realizou no passado, de forma presencial e com público, dentro e fora das escolas, diversas actividades e iniciativas no âmbito desta efeméride. Este ano, e tendo em conta o actual panorama pandémico, a alternativa encontrada para assinalar este dia foi a adaptação para o mundo digital, opção essa que pretende alcançar mais público e enriquecer o espólio já existente sobre a voz e o canto em particular.

Sobre a data

O Dia Mundial da Voz tem lugar a 16 de Abril e foi celebrado pela primeira vez em 2003, por sugestão de Mário Andrea, professor de Otorrinolaringologia (ORL) da Faculdade de Medicina de Lisboa, na primeira reunião da Sociedade Europeia de Laringologia (European Society of Laringology).

A celebração da data tem por objectivo alertar para a importância da voz e dos cuidados necessários para a preservar, embora seja uma data também marcada por artistas e instituições culturais e de educação.