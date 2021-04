Trânsito complicado rumo ao centro no último dia útil da semana

Bom dia.

à beira de mais um fim de semana, a esta hora, além de um acidente prontamente resolvido na via rápida, há a anotar o afunilamento do tráfego automóvel no Funchal, complicando os acessos aos locais de trabalho e de aulas.

Despiste na via rápida zona de São Pedro Situação não passou de um susto, pois foi prontamente resolvido

O normal movimento nas primeiras horas da manhã reflecte-se sobretudo nas vias de entrada na Via Rápida desde Câmara de Lobos e Santa Cruz, não se registando até ao momento problemas de maior, embora com grande afluência de viaturas.

Já nos nós que dão para as principais entradas da capital madeirense, há como é hábito muitos pontos 'laranja' e 'vermelho', indicativo de trânsito lento ou parado, com efeito, naturalmente, numa maior demora dos automobilistas em chegar ao seu destino.

Nesta hora de ponta, tenha em atenção ao piso molhado ou não totalmente seco nalgumas zonas, bem como ao sol que desponta com maior intensidade, podendo causar encadeamento momentâneo da visão.