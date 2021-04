Despiste na via rápida zona de São Pedro

Um despiste ocorrido na via rápida cerca das 8h00 na zona de São Pedro, Santa Cruz, não terá passado de um susto e quiçá algumas amolgadelas na viatura acidentada.

Segundo foi possível apurar, o acidente na via rápida ocorreu no sentido Funchal-Santa Cruz, a seguir à ponte de São Pedro, com relato de testemunha a apontar para uma viatura ligeira que terá ido contra os rails e que estava virada em sentido contrário.

Contudo, depois de terem sido accionados os Bombeiros Municipais de Santa Cruz, que deslocaram uma ambulância para o local, quando chegaram já nada encontraram, nem sinal de acidente, nem de viatura, nem de pessoas, apenas movimento normal.