CDS dá voto de confiança a Rui Barreto, com voto contra de Sara Madalena

Um voto de confiança à direcção de Rui Barreto foi aprovado esta tarde, no final de uma reunião com três horas de duração, pela "esmagadora maioria" dos membros da Comissão Política do CDS-Madeira.

A presidente da comissão concelhia da Ponta do Sol, Sara Madalena, foi a única dirigente a votar contra. No entanto, não prestou declarações à comunicação social no final da reunião.

No final da reunião, o líder regional anunciou a aprovação do voto de confiança e comentou o voto contra da vereadora: "Eu tive a aprovação da esmagadora maioria da Comissão Política Regional. Essa senhora chegou aqui e disse que ia questionar e não fez uma única pergunta durante a Comissão Política ou justificou o voto contra. Têm de perguntar à senhora - porque eu não sei - porque é que votou contra".