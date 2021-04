Rui Barreto está de "consciência tranquila" e "disponível para prestar esclarecimentos em qualquer instância"

O líder do CDS-Madeira, Rui Barreto, afirmou, esta manhã, à entrada da reunião da comissão política, que está "de consciência tranquila" e que vai prestar explicações aos dirigentes e militantes do seu partido sobre os 30 mil euros entregues pelo principal financiador do Chega a cinco figuras do seu partido, "não por ser uma obrigação" mas por "ter esse dever moral e ético".

Sobre a queixa-crime apresentada no Ministério Público pelo líder parlamentar do PS, Miguel Iglésias, Barreto disse: "Estou disponível para prestar em qualquer instância todos os esclarecimentos".