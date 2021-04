Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 15 de Abril

Albuquerque visita empresa Classe M – Frutas & Verduras

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 10 horas, a empresa Classe M – Frutas & Verduras, com sede no pavilhão E, Plataforma 4-A, Zona Franca Industrial, no Caniçal.

Pedro Ramos visita Centros de Vacinação contra a covid-19

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, irá visitar os seguintes Centros de Vacinação contra a covid-19: Centro de Vacinação de Santana (09h30)– Casa de Cultura de Santana - e Centro de Vacinação de Santa Cruz (10h30)- Porto Novo.

Presidente da ALM na abertura da exposição ‘Pequeno Artistas plásticos’

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, estará presente, pelas 11 horas, na abertura da exposição do concurso ‘Pequenos Artistas Plásticos da Madeira 2021’, que assinala o Dia Mundial das Artes. Esta iniciativa conta ainda com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e do director regional de Educação, Marco Gomes. A sessão de abertura da mostra, patente no átrio da Assembleia Legislativa da Madeira, é seguida de uma cerimónia de entrega de prémios.

Marca de Água doa obra de fotojornalista à CMF

A Galeria Marca de Água irá doar, pelas 16 horas, nos Paços do Concelho do Funchal, um conjunto de obras do fotojornalista Fernando Ricardo à Câmara Municipal do Funchal (CMF) e efetuar o lançamento da 2.ª edição do Concurso Nacional de Desenho Infantojuvenil, realizado em parceria com a edilidade. A vereadora da Cultura na CMF, Madalena Nunes, estará presente na iniciativa.

Audição Plano Regional para Inclusão de Sem-Abrigo

Pelas 10 horas, tem lugar, no Hemiciclo da Assembleia, a reunião da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais a propósito do requerimento da autoria do PCP, intitulado ‘Sobre as implicações concretas e eficácia do Plano Regional para Inclusão de Pessoas Sem-Abrigo (2018-2022)’. Esta audição parlamentar contará com a presença do director técnico da Associação Protectora dos Pobres, Roberto Aguiar, e da coordenadora regional do Centro de Apoio ao Sem-abrigo – Delegação da Madeira, Sílvia Ferreira.

Comissão debate apoios à Comunicação Social

Os deputados da 1.ª Comissão Permanente de Política Geral e Juventude reúnem-se, por videoconferência, pelas 10h30. Entre outros assuntos, serão apreciadas e votadas duas propostas de requerimento de audição parlamentar (uma da autoria do PCP e outra do PSD), sobre os apoios à Comunicação Social.

Susana Prada visita Empresa de Cervejas da Madeira

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada visita, pelas 11h30, a Empresa de Cervejas da Madeira, situada no Parque Empresarial da Zona Oeste - Câmara de Lobos. Trata-se de uma iniciativa que decorre no âmbito da promoção da Economia Circular.

Apresentação mundial do novo Mercedes-EQS

A Mercedes prepara-se para revelar o seu novo EQS, a versão eléctrica do seu Classe S. Poderá acompanhar em directo a transmissão e conhecer as principais novidades deste novo modelo on-line, em: https://media.mercedes-benz.com/EQS. A iniciativa realiza-se pelas 17 horas.

PSD realiza iniciativa na Sé do Funchal

O grupo parlamentar do PSD realiza, pelas 09h30, uma iniciativa na Sé do Funchal.

JPP promove iniciativa

O Juntos pelo Povo (JPP) promove uma iniciativa política, pelas 10h30, junto à Casa de Saúde Câmara Pestana. A temática abordada será a saúde e a iniciativa terá como porta-voz Paulo Alves.

Concerto Quinteto de Sopros Atlântida

O Quinteto de Sopros Atlântida (agrupamento de música de câmara da Orquestra Clássica da Madeira) actua, pelas 11 horas, na Madeira Wine Company, na Avenida Arriaga, no Funchal. O concerto integra um ciclo musical que alia a música aos Bordados e ao Vinho Madeira, durante o mês de Abril.