Tome nota da agenda desta quinta-feira

PSD dá conferência no Porto Santo

O Grupo Parlamentar do PSD realiza, pelas 11 horas, uma conferência de imprensa, no Largo das Palmeiras, no Porto Santo.

CDS em iniciativa política

O vereador do CDS em Câmara de Lobos, Amílcar Figueira, abordará assuntos de interesse municipal, pelas 11h30, junto à rotunda do Conjunto Habitacional do Ribeiro Real, na Rua Dr. João Marcelino Pereira, freguesia de Câmara de Lobos.

Projecto de arte participativa ‘EVA’ no ‘Baltazar Dias’

O projecto de arte participativa ‘EVA’, criado no âmbito do Dia Internacional da Mulher pela Associação OLHO.te, ficará exposto entre os dias 27 de Março a 2 de Abril, no Teatro Municipal Baltazar Dias. Esta instalação artística nasceu com o objectivo de alertar para os direitos de todas as mulheres, inclusive as artistas do teatro, fazendo crescer esforços na luta pela igualdade de género.

Museu da baleia retoma horário normal

O Museu da Baleia da Madeira volta a abrir, com o horário normal de funcionamento. Ou seja, das 10 às 18 horas, de terça-feira a sexta-feira, sem interrupção para almoço. Além disso, está aberto aos sábados e domingos, das 10 às 17 horas, conforme as regras de confinamento, encerrando ao público às segundas-feiras e, temporariamente, aos feriados.

Alterações nos serviços da ARM devido à Páscoa

No período de Páscoa irão haver alterações nos serviços de recolha e recepção de resíduos e no atendimento ao público nos municípios de Machico, Santana, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Porto Santo.

Confira as alterações: