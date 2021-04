653 descargas eléctricas em 2 horas na região da Madeira

Esta tarde, em apenas 2 horas, foram registadas 653 descargas eléctricas na Região da Madeira, em especial entre a Madeira, o Porto Santo e as Desertas.

A forte trovoada com particular incidência na parte Leste da ilha da Madeira, entre os concelhos de Santana e de Machico, começou a fazer-se sentir perto das 14 horas, obrigando mesmo a encerrar o teleférico da Rocha do Navio, em Santana, por questões de segurança.

Muitas destas descargas eléctricas atmosféricas ocorreram muito próximo de terra e até mesmo sobre a ilha da Madeira, na parte leste. Há inclusive registo de dois raios positivos nuvem solo que atingiram a superfície terrestre na zona da Ponta de São Lourenço.