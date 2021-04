A troco de quê?

Boa noite!

Passada a reflexão pascal, estou de volta ao ‘boa noite’ sem nada pedir-vos em troca. Por enquanto esta saudação cada vez mais rara, - porque não nos cruzamos noite fora, porque nos remeteram sem dó nem piedade a um prolongado recolher vespertino, porque há medo evidente em aligeirar medidas restritivas–, ainda não tem preço, nem custo, apesar de surgir numa era em que ninguém dá ponto sem nó.

Que o digam o líder do CDS, Rui Barreto, e os outros quatro companheiros de aventuras partidárias, que pelos vistos devolveram, à boleia forçada da SIC, quase 30 mil euros de um empréstimo duvidoso. Que César do Paço, agora financiador do Chega, tenha transferido verbas destinadas a fins partidários para 5 contas pessoais centristas o problema não é só dele e de quem o recebeu em vésperas de chegar ao poder na Região. Que tenha exigido o dinheiro de volta, uma vez rendido aos encantos de Ventura, em Julho de 2020, e só o tinha visto no Carnaval confinado de 2021, já com o CDS madeirense bem da vida e com a banca do seu lado, o caso começa a ser de polícia. Que este episódio gera suspeitas merecedoras de investigação é inegável. O que nos deve realmente preocupar a todos são esquemas desta envergadura que minam a democracia, instalam a desconfiança, configuram ilegalidades e que são engendrados a troco de algo, porventura, colectivo, e de favores pagos por fora.

Sejam céleres, mais do que a dar explicações para as transferências reais e para algumas fotos surreais, a ser consequentes. A haver decência, em mais um dia dito "histórico" e de acordo autárquico, a transparência implica bem mais do que branqueamentos comunicacionais com meias verdades. Até porque amanhã, na ilha inclusiva, já não haverá nova imagem do destino para desviar atenções.