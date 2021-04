Numa antevisão das decisões que amanhã deverão ser tomadas na sequência do Conselho de Governo, Miguel Albuquerque adiantou que não está previsto qualquer aligeirar das medidas em vigor na Madeira.

O Presidente do Governo falava à margem da visita ao futuro Museu do Barroco, na Igreja de São Jorge.

Ainda sobre as novas medidas que amanhã serão anunciadas, Miguel Albuquerque fez saber que vão mesmo avançar as alterações na testagem das visitas aos lares da Região. Face às dificuldades em que o rastreio seja feito pelas próprias instituições, os visitantes poderão realizar o teste no centro de saúde da sua área de residencia. A partir do dia 26, esse rastreio poderá ser feito gratuitamente nas fármacias.

O objectivo é facilitar a testagem para quem quer visitar os seus familiares institucionalizados.