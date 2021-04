Tome nota da agenda desta quarta-feira, dia 14 de Abril

Albuquerque visita obras de requalificação da Igreja Matriz de São Jorge

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11h30, as obras de requalificação da Igreja Matriz de São Jorge, em Santana, e de construção do Museu do Barroco.

Novo Reitor da UMa toma posse

O novo Reitor da Universidade da Madeira (UMa), José Sílvio Fernandes, toma posse, pelas 16 horas, no Auditório da Reitoria, ao Colégio dos Jesuítas Devido às restrições actualmente em vigor, a cerimónia será transmitida por videoconferência, através do link https://www.uma.pt/live/reitoria, contando com a presença de algumas entidades. São elas: presidente do Conselho Geral, actual Reitor, Reitor eleito, Representante da República, presidente da Assembleia Legislativa, presidente do Governo Regional, entre outros.

José Manuel Rodrigues recebe representantes da TáxisRAM

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe, em audiência, pelas 11 horas, os representantes da TáxisRAM – Associação de Táxis e outros Transportes Terrestres da Madeira, na ALM.

Albuquerque e Barreto assinam Acordo Político de Coligação Autárquica

O presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque e o presidente da Comissão Política do CDS/PP-Madeira, Rui Barreto, assinam, pelas 15 horas, no Hotel do Castanheiro, no Funchal, um Acordo Político de Coligação Autárquica.

Comissão de política e juventude

A 1.ª Comissão Permanente de Política Geral e Juventude realiza-se, pelas 11 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Comissão de saúde e assuntos sociais

A 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais acontece, pelas 10 horas, por videoconferência.

Comissão de administração, trabalho e emprego

A 7.ª Comissão Especializada Permanente da Administração Pública, Trabalho e Emprego decorre, pelas 14 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira.

PCP promove iniciativa política

O PCP promove uma iniciativa política regional sobre a defesa dos postos de trabalho e a valorização dos trabalhadores. Pelas 16 horas, está prevista uma intervenção do coordenador regional, Edgar Silva, na Rua Fernão de Ornelas, no Funchal.

ZMM doa bens alimentares

A Zona Militar da Madeira, através do Regimento de Guarnição n.º3, irá efectuar a doação de bens alimentares a três instituições Banco Alimentar Contra a Fome (09h30), Cáritas Diocesana (10h30) e Paróquia da Nazaré (11h30). A campanha tem por finalidade contribuir para o trabalho das instituições que, na Região Autónoma da Madeira, apoiam a população mais desfavorecida.

Segundo dia do Fica na Cidade’21

No segundo dia do Fica na Cidade’21 o destaque é o Palco Música do Mundo, que terá como protagonistas os C’Azoada, Quarteto Moritz, Madeira Free Improvisation Community, Cardo-Roxo, Katarina Juvancic e Dejan Lapanja. Os espectáculos acontecem, pelas 19 horas, sendo transmitidos em múltiplas plataformas: no Facebook do Fica na Cidade e do Art Institute, Youtube da CMF, rádio Antena 3 e transmissão no centro comercial La Vie.