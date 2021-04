Nova imagem da Madeira "cumpre primeiro objectivo"

A nova imagem da marca Madeira não é consensual. Apesar resultar de quatro anos de trabalho, de 9 mil inquéritos e de ter contributo de especialistas, o trabalho encomendado pelo Turismo da Madeira à Bloom Consulting e à BAR está dar brado.

Em declarações ao DIÁRIO, o secretário regional do Turismo entende que a reacção polémica à nova marca é uma forma de participação num processo evolutivo, logo, julga que o primeiro objectivo foi alcançado.

O primeiro grande objectivo está conseguido. Que é o despertar as pessoas para esta temática e o participar num processo que é evolutivo, que é uma construção ao longo do tempo e que é o resultado de uma dedicação muito grande, que foi feita por milhares de pessoas e por equipas que estiveram envolvidas de uma forma muito profissional. Permite chegar a este ponto com essa abertura para uma evolução, no sentido de ir permitindo ao longo do tempo os ajustamentos que são necessários. Eduardo Jesus

O governante considera “natural que as pessoas reajam”, assegura ter já recebido opiniões positivas e críticas e é com satisfação que sente que em todas as manifestações e reacções fica comprovado um dos atributos que a marca salienta, ” o orgulho em ser madeirense”. “O sentimento que temos pela Madeira fica bem expresso nestas manifestações todas que estão a acontecer. Provam claramente que o cuidado que foi tido na construção da marca tem uma perfeita correspondência com a população da Região”, refere.

Devo confessar que há muito tempo que a Madeira não tinha um motivo que fizesse despertar tanta curiosidade e a manifestação do gosto, do interesse e da perspectiva de tantas pessoas como está a acontecer com a Marca Madeira. Eduardo Jesus

O facto da nova imagem do destino Madeira estar a dar que falar tem um lado positivo. Não deixa ninguém indiferente o que pode ser um bom sinal para o futuro. Na edição do MAIS DIÁRIO de ontem há reparos para todos os gostos. No Facebook do DIÁRIO, o debate iniciado ontem e que continua hoje já tem mais de 500 comentários, 13 mil interacções e 70 mil pessoas alcançadas.

Ao longo da jornada informativa desta quarta-feira vamos revelar o que pensa o designer franco-canadiano, Phillippe Cossette, autor do alfabeto que terá inspirado a nova imagem e que ontem no Twitter deixou uma reacção a ter em conta. Quando confrontado com mensagens de madeirenses sobre a utilização de uma fonte por si criada, o designer assegura que nada sabia sobre o assunto. "Criei esta fonte há 9 anos para um projecto! Mas aceitaria uma viagem de graça como compensação!", escreve.

Hoje no DIÁRIO há um explicador sobre o assunto que volta a estar em destaque no MAIS DIÁRIO desta tarde. Amanhã há fact-check na edição impressa