Casos de covid-19 no Conservatório sem relação entre si

Os três docentes do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode infectados com covid-19, casos que hoje foram reportados pela secretaria regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), não têm relação com o caso identificado no início da semana, referente a um aluno.

Conforme esclareceu ao DIÁRIO Carlos Gonçalves, responsável máximo da instituição de ensino profissional artístico, o estudante infectado frequenta um um curso diferente daquele a que os referidos professores estão ligados.

Apenas com base no reporte de novos casos feitos pela SRE, o DIÁRIO havia colocado a hipótese de, havendo ligação entre os identificados hoje e o de segunda-feira, poder estar em causa um surto desta nova doença. Tal ligação não se confirma, pelo que a existência de um surto deverá estar posta de parte.