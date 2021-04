Tome nota da ‘Agenda’ desta quarta-feira, 7 de Abril

09:00 - Reunião Plenária n.º 58

A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária, a partir das 09 horas. Entre outras propostas, será apreciada na generalidade a Proposta de Decreto Legislativo Regional que regula o regime jurídico dos concursos para selecção, recrutamento e mobilidade do pessoal docente da educação, dos ensinos básico e secundário e do pessoal docente especializado em educação e ensino especial da Região Autónoma da Madeira.

11:30 - Visita ao Convento de Santa Clara

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita as obras de requalificação do Convento de Santa Clara, à Calçada de Santa Clara, no Funchal. Trata-se do único convento do século XV da Região e uma das casas religiosas mais importantes a nível nacional.

15:00 – Tomada de posse Sindicato da Hotelaria

O Sindicato da Hotelaria da Madeira leva a efeito, pelas 15 horas, no seu auditório (sito ao número 31 da Rua da Alegria, no Funchal), a tomada de posse dos novos membros dos Corpos Sociais, eleitos no passado dia 5 de Março, onde será na feita uma intervenção sindical.

15:00 - Novo elevador Escola EB1/PE Lombo Segundo

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, marca presença na apresentação as obras de beneficiação da Escola EB1/PE do Lombo Segundo, na freguesia S. Roque. As obras em causa têm como objectivo a instalação de um elevador para melhorar a acessibilidade de alunos com mobilidade reduzida.

21:00 - ‘Podcast’ das Mulheres Socialistas

As Mulheres Socialistas da Madeira iniciam, esta quarta-feira, em formato ‘podcast’, um espaço de debate denominado ‘Conversas sem Tabus’. A iniciativa irá abordar a temática da saúde e bem-estar na infância e adolescência. O debate será transmitido em direto nas páginas de Facebook do PS-Madeira e das Mulheres Socialistas da Madeira e está aberto à participação das pessoas interessadas.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

15:00 – ‘Particularidades’

O projecto ‘Particularidades’ – desenvolvido por um conjunto de artistas de diversas áreas, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal – prossegue amanhã, com uma visita orientada pouco convencional (aberta ao público mediante inscrição no site do Teatro Baltazar Dias) pela exposição ‘Tchiloli Unlimited’, de René Tavares, que está patente no Salão Nobre do Teatro Municipal até 16 de Abril.

DESPORTO

17:45 – Juventus vs. Napoli

Juventus e Napoli defrontam-se, nesta quarta-feira, em Turim, num duelo em atraso da terceira jornada da Serie A.

20:00 – FC Porto vs. Chelsea

O FC Porto defronta o Chelsea, em Sevilha, em partida da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.