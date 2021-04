Toma nota da agenda desta terça-feira, dia 13 de Abril

Reunião Plenária na ALM

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) recebe, pelas 09 horas, a reunião plenária n.º 60.

Pedro Fino visita obras

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visita, às 10 horas, as obras de requalificação da zona balnear da Madalena do Mar. Este investimento do Governo Regional inclui a reabilitação paisagística e de infraestruturas da promenade, de acesso ao mar e do parqueamento automóvel, no espaço envolvente à Ribeira da Madalena do Mar.

Doação à autarquia do Funchal de toda a obra publicada de Saramago

Será doada à autarquia do Funchal toda a obra publicada de José Saramago, por parte da sua filha, Violante Saramago Matos. A iniciativa realiza-se, pelas 11 horas, nos Paços do Concelho do Funchal, e contará com a presença do Presidente Miguel Silva Gouveia.

Potencialidades da economia azul na 'Francisco Franco'

‘Do Mar ao Turismo: potencialidades da economia azul e contributos para o Turismo’ é o tema da conferência que a directora Regional do Mar, Mafalda Freitas, profere, a partir das 10 horas, na Sala 408, da Escola Secundária de Francisco Franco. Com público alvo os alunos do curso profissional de Técnico de Turismo Ambiental e Rural, a palestra surge no âmbito das disciplinas de Técnicas de Acolhimento e Animação e Ambiente e Desenvolvimento Rural e do projecto Escola Azul. A conferência é organizada pelos professores André Chaves, Roberto Fernandes e Helena Camacho.

Arranca 6.ª edição do Fica na Cidade’21

Arranca, pelas 19 horas, a 6.ª edição do maior festival de música urbana da Madeira, organizada pela Câmara Municipal do Funchal. O festival abre com grandes nomes no Palco Jazz. São eles: Carlos Bica/André Santos/João Mortágua; Madeira Jazz Collective; Ornamento Seda; Eduardo Cardinho (conversa e momento musical) e Zargo Jazz 4Tet. As actuações serão transmitidas em múltiplas plataformas: no Facebook do Fica na Cidade e do Art Institute, Youtube da CMF, rádio Antena 3 e transmissão no centro comercial La Vie.

Exposição na Capela de Nossa Senhora da Oliveira

Na Capela de Nossa Senhora da Oliveira (Capela da Boa Viagem) está patente a exposição ‘Senhor dos Ultrajes’, da autoria de Gonçalo Ferreira de Gouveia. A mostra revisita um tema essencial à sensibilidade religiosa em contexto cristão. A exposição estará patente até 11 de Junho, com entrada gratuita.