Nova bolsa de 4,5 milhões de euros para rede de doutoramento em ciências tecnológicas e do oceano

Marko Radeta e Thomas Dellinger, professores da UMa e investigadores do MARE/ARNET e da ARDITI, foram distinguidos com o prémio Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Doctoral Networks, uma das iniciativas de financiamento da investigação científica europeia mais competitivas. Este galardão significa um apoio de 4,5 milhões de euros, permitirá financiar a 'Network for Oceanic Sensing and Integrated Science (NOESIS)', uma rede doutoral inovadora que integra múltiplas disciplinas científicas e tecnológicas ao serviço da compreensão e da gestão dos oceanos.

Segundo indica nota à imprensa, a NOESIS vai reunir especialistas em sistemas embarcados, inteligência artificial, design e ciências marinhas para "formar uma nova geração de investigadores capazes de responder aos desafios críticos que a humanidade enfrenta na gestão e no estudo dos oceanos — ecossistemas essenciais para a regulação climática e para a vida no planeta".

"Coordenado pela Universidade de Helsínquia, com início em Outubro de 2026 e para os próximos 4 anos, o consórcio de 13 parceiros europeus vai unir-se para recrutar 15 novos estudantes de doutoramento que fundem a investigação em tecnologia marinha inovadora com a exploração de fenómenos oceânicos, liderada pela tecnologia e baseada nas ciências da vida", explica a mesma nota. A rede NOESIS estabelece um grupo de investigadores interdisciplinares capazes de co-projectar sistemas observacionais de ponta a ponta para aumentar a nossa compreensão colectiva dos oceanos, indo além das abordagens isoladas.

A rede NOESIS assenta em quatro pilares: formar investigadores interdisciplinares capazes de impulsionar a inovação; desenvolver e validar tecnologias de nova geração (TRL 4–6) para a observação autónoma dos oceanos; integrar tecnologia e ciências da vida através de algoritmos co-projectados e da fusão de dados multimodais; e traduzir dados complexos em modelos preditivos que ampliem o conhecimento científico sobre os ecossistemas oceânicos.