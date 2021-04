09:30 – Comissão debate Lei das Finanças Regionais

Prossegue, esta sexta-feira, na Sala do Hemiciclo da Assembleia Legislativa da Madeira, a análise das propostas apresentadas no âmbito da Revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas.

10:30 – Cerimónia do dia do Combatente

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, preside, pelas 10h30, junto ao Monumento em memória/honra dos Combatentes Madeirenses mortos no Ultramar, que se encontra na Rua Corveta Estefânia (junto ao Regimento de Guarnição nº. 3) às Cerimónias do Dia do Combatente, Evocação do Centenário da Participação Portuguesa na Grande Guerra e o 103.º aniversário da Batalha de La-Lys. O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, entre outras entidades, marcarão também presença.

11:00 – Visita ao Hospital Particular da Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita pelas 11 horas, o Hospital Particular da Madeira, unidade de saúde do Grupo HPA Saúde, que no próximo mês de Maio completa dois anos de actividade.

11:00 – Reunião do Comité Permanente da CALRE

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, participa, por videoconferência, na reunião do Comité Permanente da Conferência das Assembleias Legislativas Regionais Europeias (CALRE). Trata-se de uma reunião à distância devido à crise pandémica da covid-19, que está a condicionar de forma mais acentuada estas regiões da Europa.

11:00 – Apresentação da nova edição do concurso regional ‘Poliempreende’

A Escola Superior de Tecnologias e Gestão da Universidade da Madeira (ESTG-UMa) apresenta a terceira edição do Concurso Regional Poliempreende.

A sessão de apresentação realiza-se on-line, pelas 11 horas, e irá contar com as intervenções: da vice-reitora da UMa, Elsa Fernandes; do pró-reitor e presidente da ESTG-UMa, João Prudente; e de Cristina Dias Neves, directora mecenato e impacto social Santander Universidades.

A participação implica apenas a inscrição prévia através do endereço:

11:00 - Formação para motoristas

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, marca presença no início da formação de prática simulada para motoristas dos transportes públicos de passageiros da Região. A primeira aula prática do curso versa sobre a temática da segurança e higiene no trabalho e na condução de veículos e conta com a participação e 17 formandos. A acção está agendada para as 11 horas, nas instalações da SAM - Sociedade de Automóveis da Madeira, em São Martinho.

11:30 - Reflorestação do Montado da Esperança

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, visita os trabalhos de reflorestação em curso no Montado da Esperança (Alegria), na freguesia de São Roque. Ao todo serão plantadas neste local mais de 88 mil plantas.

11:30 – Projecto “Escola EDUCAmedia”

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, no auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro, para a cerimónia de entrega de certificações do Projecto ‘Escola EDUCAmedia’. Serão igualmente atribuídos diplomas aos vencedores do concurso #curtaemcasa, lançado pelo Projecto Madeira Curtas, que promoveu a produção de conteúdos em formato de vídeo e a exploração de temáticas da actualidade.

12:00 - Apresentação da sede Funchal a Capital Europeia da Cultura

O presidente Miguel Silva Gouveia irá apresentar a sede de candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura em 2027 – sita ao Largo do Corpo Santo, na Zona Velha do Funchal – onde ficará a trabalhar a respectiva equipa de missão.

11h30 - Conferência de Imprensa CDS-PP

O Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira promove, às 11h30, na sua sede, sita ao número 45 da Rua da Alfândega, uma conferência de imprensa para abordar “assuntos de interesse para a população da Madeira e do Porto Santo”. O líder parlamentar do CDS-PP Madeira, António Lopes da Fonseca, irá prestar declarações no local.

15:30 - Iniciativa CDU

A CDU desenvolverá uma iniciativa política relacionada com a defesa da Praia Formosa, enquanto espaço balnear de acesso livre a todos os cidadãos, estando as conclusões previstas para as 15h30, junto ao campo de futebol, onde intervirá a Deputada Municipal Herlanda Amado.

18:00 - Reunião da Comissão Política do PSD/Madeira

A Comissão Política do PSD/Madeira reúne, pelas 17 horas, na Sede regional do Partido, sita à Rua dos Netos, no Funchal.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

19:00 - Conferência ‘Tiroliro e Tchiloli -Uma história comum'

O Ciclo ‘Tchiloli Unlimited | Migrações e Coisas’, do artista são-tomense René Tavares, prossegue pelas 19 horas, com a conferência ‘Tiroliro e Tchiloli -Uma história comum - o desvendar linguístico da palavra Tchiloli’. A conferência será realizada pela escritora lusófona Olinda Beja e por Maria José Assunção, em representação da Companhia Contigo Teatro, parceira do projecto. A conferência será transmitida no Facebook do Teatro Municipal Baltazar Dias.

19:00 - ‘Arts Online’

Hoje será exibido, mais um vídeo do ‘Arts Online’, pelas 19 horas, desta vez dedicado à música, para ver em todas as plataformas digitais da Secretaria Regional da Cultura concretamente no Facebook, Instagram e Youtube.

DESPORTO

20:00 - Portimonense Vs. Guimarães

O Portimonense recebe, esta sexta-feira, o Vitória de Guimarães, em jogo da 21.ª jornada da 26.ª jornada da I Liga de futebol.