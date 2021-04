Lisboa estende testagem gratuita a todos os moradores da cidade

A Câmara de Lisboa decidiu alargar, a partir de quinta-feira, a testagem gratuita nas farmácias à covid-19 a todos os moradores, deixando o programa de estar limitado às freguesias com maior incidência da doença, foi hoje anunciado.

"O Plano Municipal de Testagem de Lisboa Covid-19 vai permitir a testagem gratuita a todos os moradores da cidade de Lisboa, já a partir de amanhã, 15 de abril, deixando de estar limitado aos moradores das freguesias com mais de 120 casos por 100 mil habitantes e a cidadãos maiores de 16 anos", avança autarquia, em comunicado.

A Câmara de Lisboa salienta na nota que "o alargamento do número de testes, efetuados de forma massiva e universal na cidade, é uma medida central de prevenção da propagação do vírus e na promoção da saúde pública".

O município presidido por Fernando Medina recorda que iniciou um processo de testagem massiva na cidade em 31 de março, "garantindo a possibilidade de dois testes gratuitos nas farmácias de Lisboa todos os meses, nas freguesias com uma incidência covid mais elevada", acrescentando que o programa conta hoje com mais de 90 farmácias aderentes.

"A autarquia encontra-se ainda em conversações com as associações representativas do comércio e restauração, UACS [União de Associações do Comércio e Serviços] e AHRESP [Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal], para encontrar um sistema de testagem dos profissionais destas empresas, independentemente do concelho de residência desses trabalhadores", adianta.

A lista de farmácias aderentes ao programa pode ser consultada em https://www.lisboa.pt/lisboaprotege/saude e os testes devem ser agendados pelos munícipes telefonicamente.