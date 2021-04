Tome nota da ‘Agenda’ desta Sexta-feira Santa

Pedro Ramos visita Porto Santo

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, desloca-se, hoje, ao Porto Santo com a seguinte agenda de trabalho:

09:00 – Início da vacinação contra a covid-19 no Centro de Congressos do Porto Santo;

12:00 – Entrega de material ao Corpo de Bombeiros do Porto Santo.

Para o dia 02 de Abril está programado a administração de 425 vacinas no Porto Santo, a pessoas que integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinação contra a covid-19.

FÉ E RELIGIÃO

16:30 – Paixão do Senhor

As celebrações da Páscoa, nesta Sexta-feira Santa, iniciam-se com a Oração das Laudes e Ofício de Leitura, na Sá do Funchal. Já, pelas 16h30, tem lugar a missa da Paixão do Senhor, presidida pelo Bispo, D. Nuno Brás.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

19:00 – Tenor Alberto Sousa encerra terceira semana do ‘Arts Online’

A terceira semana do ‘Arts Online’ encerra hoje com canto lírico interpretado pelo tenor Alberto Sousa que fará a interpretação de ‘Ave Maria’, de Franz Schubert.

Pode acompanhar a transmissão do vídeo, esta sexta-feira, a partir das 19 horas, na plataforma Cultura Madeira.

O ‘Arts Online’ principiou a 22 de Março e irá percorrer 9 concelhos da Região Autónoma da Madeira, nomeadamente Funchal, Câmara de Lobos, Ponta de Sol, Ribeira Brava, São Vicente, Porto Moniz, Santana, Machico e Santa Cruz. Conta com a participação de 29 artistas em 48 vídeos com propostas de música ligeira e popular, poesia e instrumental, para além da dança e do canto lírico que preencheram as duas primeiras semanas.