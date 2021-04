Designer Philippe Cossette diz que lhe "falta contexto" para dizer que a sua tipografia foi alvo de plágio

A nova Marca Madeira continua a dar brado e já chegou além fronteiras. Uma das questões levantadas tem sido a semelhança do lettering com um criado pelo designer canadiano, Philippe Cossette, há já mais de 9 anos para o projecto 'Les Enfants de la Bolduc'.

As semelhanças fizeram com que Cossette recebesse várias mensagens e até reagisse quer no Facebook do VisitMadeira (página oficial do Turismo da Madeira), quer no seu próprio Twitter.

Ao DIÁRIO, através da sua página de Facebook, o designer natural do Quebec diz que ficou "bastante surpreso" com as mensagens que recebeu ontem através das redes sociais. Porém, afirma que, lhe falta contexto para saber se a fonte por si criada "foi realmente plagiada, apesar da semelhança".

"Eu sou do tipo de pessoa que pensa que se deve sempre ter cuidado antes de sistematicamente atribuir más intenções, especialmente num ambiente onde a linha entre inspiração e plágio pode ser ténue", acrescenta



Além disso, refere que chegaram ao seu conhecimento que outras questões, mesmo mais do foro político, foram levantadas. "Consigo compreender isso". Porém, sublinha, devido à distância geográfica que o separa da Madeira, Cossette diz ser difícil se posicionar de forma mais esclarecida sobre o tema.

O designer agradece de qualquer maneira todas as mensagens recebidas e apoio demonstrado, e acrescenta ainda que, até agora, não conhecida a ilha da Madeira. "Parece incrível. Espero poder visitá-la um dia".