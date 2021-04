Forte trovoada 'trava' teleférico da Rocha do Navio

O teleférico da Rocha do Navio, em Santana, foi esta tarde encerrado "por questões de segurança devido à forte trovoada que se faz sentir", informou a Câmara Municipal. Adiantou que o teleférico manter-se-á inoperacional o resto do dia como medida de precaução.

A autarquia tomou a medida cautelar ao início da tarde, altura em que uma forte trovoada, acompanhada de chuva, assolou a região da costa Nordeste da ilha da Madeira, com particular incidência entre as 13h30 e as 14h30.