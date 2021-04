Nova marca do destino Madeira manchada pela polémica

Hoteleiro Bernardo Trindade, empresário João Welsh e até o ex-presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, são três dos muitos madeirenses que arrasam a nova marca do destino Madeira ontem apresentada pelo Governo Regional. O grafismo é muito semelhante ao do alfabeto criado pelo designer franco-canadiano Phillipe Cossette, mas a Associação de Promoção rejeita acusações. Já designer madeirense em Lisboa acredita que a controvérsia pode ser positiva a longo prazo.

É este o assunto que faz manchete na edição desta terça-feira, 13 de Abril, do seu vespertino MAIS DIÁRIO.

Há ainda muitas outras notícias para ler no seu vespertino de hoje, ao longo de 16 páginas:

- Coragem e esperança faz renascer histórico restaurante

- Madeira abaixo da linha vermelha covid-19 do País

- PS pede que TAP esclareça opções para a Venezuela

- Madeirense de 18 anos é um dos mais promissores mesa-tenistas nacionais

Isto e muito mais conteúdos poderá ler hoje no MAIS DIÁRIO, desde as novidades do País e Mundo, passando pelos casos que marcam o dia até às sugestões de lazer para hoje.

Veja também os vídeos que acompanham várias notícias e que elevam o patamar da experiência de leitura do MAIS DIÁRIO.

Aceite o nosso convite: subscreva o MAIS DIÁRIO em mais.dnoticias.pt.

Tenha um resto de dia excelente e boas leituras!