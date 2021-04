Tome nota da agenda desta quinta-feira

‘Si Funcionamento 2020’

O Instituto de Desenvolvimento Empresarial, sob a tutela da Secretaria Regional da Economia, realiza, pelas 11 horas, no Salão Nobre da Vice-Presidência do Governo Regional, a terceira cerimónia pública de validação dos termos de aceitação dos contratos relativos ao sexto aviso do ‘SI Funcionamento 2020’. A cerimónia contará com a presença do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, do secretário Regional de Economia, Rui Barreto, e do presidente do IDE, Duarte Freitas.

Reunião plenária na ALM

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) recebe, pelas 09 horas, a reunião plenária.

Reunião ordinária da autarquia de Santa Cruz

A reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz realiza-se, pelas 11 horas, através de vídeoconferência – via Skype.

Reunião de câmara do Funchal

O executivo camário presta declarações à comunicação social, pelas 13 horas, nos Paços do Concelho do Funchal, após a reunião de câmara semanal.

SPM acompanha regresso às aulas

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) vai estar, a partir das 07h45, na entrada principal da Escola Francisco Franco para acompanhar o regresso do Ensino Secundário ao ensino presencial. Depois, deslocar-se-á ao Centro de Vacinação do Tecnopolo para se inteirar do processo de vacinação dos docentes e demais profissionais da educação.

PCP aborda cuidados de saúde primários

O PCP realiza, às 14h30, junto ao Centro de Saúde Dr. Rui Adriano de Freitas, situado na Nazaré, freguesia de São Martinho, uma iniciativa política para abordar a actual situação dos cuidados de saúde primários.