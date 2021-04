Tome nota da agenda para este sábado, 10 de Abril

10:00 – Iniciativa GP PSD

O Grupo Parlamentar do PSD realiza, pelas 10 horas, uma iniciativa junto à Escola EB1/PE da Vargem, no Caniço.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

13:00 – Eventos vínicos

Os eventos vínicos regressam ao Castanheiro Boutique Hotel. O evento tem início às 13 horas com um ‘welcome drink’ no pátio do restaurante, seguido de almoço e palestra.

18:00 – Concerto de Música de Câmara

O Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira volta a receber, este sábado, mais um concerto de música de Câmara.

DESPORTO

11:00 – Combate de Boxe

O Clube Desportivo Mar e Serra apresenta o seu projeto de criação de um Centro Internacional de Boxe, na sede do clube (sita à ao antigo Edifício da Direcção das Florestas), no Funchal. Na ocasião será exibido o combate entre Whyte e Povektin.

11:00 - Marítimo vs. Clube Condeixa da Liga BPI feminina

A equipa feminina de futebol do Marítima recebe, este sábado o Clube Condeixa no Complexo Desportivo do Marítimo.

15:00 – Marítimo vs. Farense

O Marítimo joga este sábado frente ao Farense, no Estádio dos Barreiros. Será a primeira de nove finais em que os verde-rubros vão lutar pela manutenção na Primeira Liga.

A equipa madeirense soma 16 derrota na Liga NOS (I Liga), a última das quais diante do Benfica, no Estádio da Luz, e ocupa o penúltimo lugar (17. lugar) do campeonato com 21 pontos, os mesmos que o rival Nacional que está no último posto.

O Farense tem apenas mais um ponto, ocupando a 16.ª posição no campeonato.