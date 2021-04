30 novos casos de COVID-19 hoje na Madeira

A Madeira regista hoje 30 novos casos de infecção por SARS-CoV-2 na RAM, pelo que a região passa a contabilizar 8647 casos confirmados de COVID-19.

Trata-se de 7 casos importados (2 da Polónia e 5 da Região de Lisboa e Vale do Tejo) e de 23 casos de transmissão local, "na sua maioria já associados a contactos de casos positivos. Investigações epidemiológicas estão em curso".

De acordo com o Boletim da Direcção Regional de Saúde, hoje há mais 29 casos recuperados a reportar, sendo que passam a ser 308 os casos activos, dos quais 20 são casos importados e 288 são de transmissão local.

No total, há 185 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM.