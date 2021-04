Juiz Ivo Rosa “tem uma formação ética inatacável”

O presidente do Governo Regional da Madeira não comenta a decisão do juiz Ivo Rosa relativamente ao badalado processo da Operação Marquês, mas tece rasgados elogios à postura intocável do juiz madeirense.

“Não comento” foi a resposta imediata de Miguel Albuquerque ao ser questionado pelo DIÁRIO em relação a José Sócrates, que acusado de 31 crimes, viu o juiz Ivo Rosa considerar que não havia provas suficientes na acusação e que alguns crimes já tinham prescrito para não o levar o ex-primeiro-ministro a julgamento por corrupção passiva de titular de cargo político e fraude fiscal de elevado valor.

Não comentou a decisão, mas comentou as qualidades do juiz madeirense, depois de lembrar que também trabalhou “muitos anos em Direito Criminal. Portanto a visão de uma pessoa que está no Direito é um pouco diferente do leigo. Uma fase de instrução como é a do processo Marquês não é um processo definitivo. Mas dá para fazer um juízo de valor, mas eu não vou fazer enquanto o processo não terminar”, disse.

Já quando questionado se estava solidário com o juiz madeirense, que tem sido fortemente atacado, Albuquerque foi categórico na apreciação a Ivo Rosa “uma pessoa de absoluta integridade moral e é um servidor do Direito. Como todos os juízes pode errar. Agora, eu tenho a certeza, pelo perfil e por aquilo que eu conheço do juiz Ivo Rosa, que é um homem que tem uma formação jurídica muito aprofundada – aliás basta estar atento à introdução da leitura da sentença para perceber – é um homem que tem uma formação ética inatacável, e por conseguinte, não vou comentar as decisões de um tribunal, mas relativamente ao doutor Ivo Rosa eu tenho a melhor impressão e sei que é um juiz que cumpre as suas funções”, concretizou.