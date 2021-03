Albuquerque diz que disparidade de casos positivos afecta a imagem da Madeira

O Presidente do Governo Regional continua sem perceber a razão dos números diários dos boletins sobre a Covid emitidos pela Direcção Geral da Saúde (DGS) e Direcção Regional da Saúde (DRS) serem díspares. Apenas percebe que tal afecta a imagem e reputação da Região.

“Claro que afecta [a imagem da Região]” assume, como assume que ignora a razão desta contabilidade ‘desajustada’.

“Deve ser um defeito meu. Não consigo entender. Acho que é uma coisa simples. Hoje com os meios que existem, acho que era uma situação que era evitável. Não percebo porque é que há essa disparidade. Não consegui perceber. Já li várias versões sobre o tema mas cheguei à mesma conclusão: que não tenho conclusão nenhuma”, afirmou.

Ainda assim considera que “a situação está em vias de ser esclarecida”, na certeza porém que “não tem nenhum sentido haver essa disparidade de números”.

De resto, recusa que a Região seja catalogada com situações de grande risco no âmbito da pandemia.

“Nós não temos nível extremo nenhum. Se comparar o número de infectados por 100 mil habitantes, vai perceber que a Região tem muito menos infectados, tem muito menos mortes que o continente. Isso (contas) é fácil de fazer”, justificou.

Declarações do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, esta manhã, à margem da visita à Vereda da Palha Carga, no Rabaçal, trilho intermunicipal entre a freguesia e concelho da Calheta e a freguesia da Ribeira da Janela, concelho do Porto Moniz.