Nove casos positivos e mais de duas centenas em isolamento nas escolas da Madeira

As escolas da Madeira reportaram, esta segunda-feira, nove novos casos de covid-19 entre a comunidade escolar. Os nove alunos que contraíram a doença fazem parte de oito estabelecimentos de ensino diferentes.

Como consequência destes novos casos, ficam em isolamento profilático sete salas/turmas, num total de 139 crianças/alunos, dois docentes e dois funcionários não docentes. Algumas destas situações já foram reportadas pela comunicação social nos últimos dias.

Também devido a contactos de três crianças e dois alunos com casos positivos fora do contexto escolar, ficam em quarentena três salas e duas turmas, num total de 86 crianças/alunos, sete docentes e três funcionários não docentes.

Novos casos em oito escolas

Os novos casos foram registados em diferentes níveis de ensino, em diferentes escolas.

Na Escola Básica e Secundária de Machico, dois alunos testaram positivo. Devido a essa situação, duas turmas (43 alunos) estão em regime de aulas não presenciais até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Situação semelhante é vivida na Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, onde um aluno testou positivo, fazendo com que a sua turma (18 alunos) fique com aulas à distância. A Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), deu, também, conta, na actualização feita esta tarde, de um novo caso na Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Ponta do Sol.

Na Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Quinta Grande um aluno acusou infecção pelo vírus SARS-CoV-2. A turma da qual faz parte, com 14 alunos, e um docente estão em regime de aulas não presenciais até cumprir o isolamento profilático decretado.

No Campanário, na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Cónego João Jacinto de Andrade um aluno testou positivo. Uma turma (22 alunos) está em regime de aulas não presenciais.

No Funchal, foram três as escolas afectadas. Na Escola Profissional do Atlântico um aluno testou positivo para a covid-19, levando uma turma (22 alunos) a ficar isolada, com aulas à distância. Na Escola Secundária de Jaime Moniz um aluno também testou positivo. Outro positivo foi referenciado na Escola Básica do 1.º ciclo/PE de São Martinho, onde ficaram em isolamento 20 crianças, uma educadora e duas auxiliares.

Já quanto aos contactos com casos positivos, os mesmos foram registados na Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Ribeira Brava (ficam em isolamento 19 alunos e três docentes), Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Tabua (ficam em isolamento 28 crianças, três educadoras e uma auxiliar), no Infantário Cidade dos Brinquedos (em isolamento estão 14 crianças), e no Infantário Rainha Santa Isabel (ficam em casa 14 crianças, uma educadora e duas auxiliares).

Esta segunda-feira regressaram ao regime presencial de aulas cinco salas/turmas, num total de 87 crianças/alunos e três educadoras/docentes.