Novo caso positivo na Escola 2+3 do Campanário

Além dos três casos de infecção em estabelecimentos de ensino da Região, ontem reportados pela Secretaria Regional de Educação, acresce, pelo menos, um quarto caso positivo, identificado na Escola Básica do 2º e 3º Ciclos João Jacinto Gonçalves Andrade, no Campanário.

Trata-se de aluno do 5º ano que testou positivo, confirmou fonte do estabelecimento de ensino. Na sequência deste caso, a respectiva turma (21 alunos) está agora em isolamento profiláctico até indicação em contrário das autoridades de saúde. O mesmo acontece com duas auxiliares, alegadamente por serem contactos próximos (encarregadas de educação) de dois alunos.

Recorde-se que ontem uma auxiliar da Creche do Campanário testou positivo. Na sequência, uma sala (15 crianças), uma educadora e duas auxiliares estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Registe-se ainda que só nesta última semana, foram detectados casos positivos em três dos quatro estabelecimentos de ensino localizados na freguesia.