Buscas na Madeira fazem manchetes digitais nos 'media' nacionais

Conforme avançou o Expresso nesta quarta-feira, a Polícia Judiciária e magistrados do Ministério Público estiveram hoje a fazer buscas na sede da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), nas instalações da Vice-presidência do Governo Regional e ainda na Quinta Vigia, no cumprimento de um mandado de busca e apreensão de documentação relevante para a investigação da concessão do CINM ao Grupo Pestana.

Uma notícia cujos desenvolvimentos o DIÁRIO e outros órgãos de comunicação regional estão a divulgar.

Nas últimas horas, os 'media' nacionais também têm dedicado muito espaço ao assunto, focando muito o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

Jornal de Notícias, TSF, DN-Lisboa e muitos outros, conforme ilustra esta amostra, têm dedicado muito espaço a este assunto que promete continuar a dar que falar.

DCIAP confirma buscas na Madeira As buscas abrangeram seis organismos do Governo Regional, SDM, duas sociedades comerciais e duas residências

Refira-se que as buscas na Madeira, segundo o DCIAP, abrangeram a Presidência do Governo Regional da Madeira; Vice-Presidência do Governo Regional da Madeira; Secretaria-Geral da Presidência do Governo Regional da Madeira; Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura; Direcção Regional Adjunta dos Assuntos Parlamentares, Relações Externas e da Coordenação; Direcção Regional Adjunta das Finanças; SDM - Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, S.A.; duas sociedades comerciais; duas residências particulares.

O Governo Regional, a SDM, o PS-Madeira e o Grupo Pestana já reagiram.

