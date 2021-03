Trânsito intenso para mais um dia

Bom dia. Nesta manhã de quinta-feira, o trânsito flui já com alguma intensidade nos principais acessos ao Funchal, nomeadamente a partir da via rápida, não se vislumbrando, contudo, qualquer ponto mais crítico além dos habituais.

De acordo com a análise à informação disponível, as saídas para a zona do Hospital, para o Campo da Barca, na zona de São Gonçalo e os principais acessos à via rápida desde Câmara de Lobos e Santa Cruz apresentam os habituais constrangimentos para quem quer retomar a marcha entrando na principal via rodoviária da Madeira.

Os pontos 'laranja' e vermelho' nos mapas interactivos assinalam, normalmente as zonas dos semáforos, mas também a proximidade de escolas como é o caso da sempre congestionada rotunda que contorna a Praça D. Francisco Santana (Bispo do Funchal entre 1974 e 1982), mais conhecida como rotunda da Cruz de Carvalho.