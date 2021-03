Quatro crianças com covid-19 na escola primária do Campanário

Quatro crianças do pré-escolar da Escola Básica do 1.º ciclo/PE Prof.ª Maria Leonete dos Reis, no Campanário, testaram positivo para a covid-19.

Foi na sequência de um caso positivo identificado na semana passada naquele estabelecimento de ensino que as crianças da sala dos 3 anos foram testadas no dia de ontem. O resultado foi conhecido hoje, revelando que havia quatro novos casos de covid-19 na escola.

Já estavam em isolamento profilático as crianças da sala afectada, bem como os irmãos que frequentavam a mesma escola, noutras turmas.

Por precaução, hoje, e perante os resultados positivos, foi decido isolar, também, a turma do 1.º ano, devido a relações familiares de algumas crianças. Em isolamento profilático deverá permanecer, também, todo o agregado familiar das crianças da sala da pré, conforme indicação do delegado de saúde do concelho da Ribeira Brava.

Maria Natividade Silva faz questão de salientar, contudo, que a origem destes casos não pode ser, pelo menos face à informação existente, à auxiliar que positivou na semana passada. A directora da escola reforça que todos os professores e funcionários trabalham sempre de máscara, pelo que cumprem com todas as recomendações.