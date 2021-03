Albuquerque reuniu-se com Idalino Vasconcelos

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque reuniu-se esta manhã com o presidente da Câmara do Porto Santo, Idalino Vasconcelos e com o vice-presidente, Pedro Freitas, "num encontro que teve como propósito passar em revista um conjunto diverso de assuntos relacionados com aquela ilha", informou esta quinta-feira a presidência em nota à imprensa.

Destaque para a apresentação feita pelo presidente do Governo, daquela que virá a ser a futura Unidade Local de Saúde do Porto Santo, a edificar no sítio das Matas. Esta nova infra-estrutura poderá ter uma área de construção até aos 3.000 metros quadrados, estando a ser desenvolvidos os procedimentos conducentes à definição do Programa Funcional. Já neste ano serão elaborados os projectos de arquitectura e de especialidade, que levarão à posterior construção desta importantíssima unidade, moderna e dimensionada às necessidades da população, residente e flutuante da Ilha do Porto Santo. Comunicado do Presidência do Governo Regional

Refira-se que o autarca PSD, Idalino Vasconcelos afirmou ao DIÁRIO, no passado domingo, que está de saída da vida política. Contudo, nada neste comunicado indica se houve ou não alguma conversa entre Albuquerque e Idalino sobre esta temática política autárquica.