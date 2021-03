PS-M diz que há "surrealismo" é nas declarações de Albuquerque sobre números covid da DGS

O Grupo Parlamentar do PS Madeira acaba de reagir às declarações produzidas esta quinta-feira pelo presidente do Governo Regional sobre os números diários covid-19 que são divulgados pela DGS.

Através de comunicado, o líder parlamentar do PS-M regista com "surpresa" as declarações do presidente do Governo Regional, que admitiu não entender os números diários apresentados pela Direcção Geral de Saúde sobre novos casos de Covid-19 na Região, questionando "porque razão não teve Miguel Albuquerque a mesma tomada de posição quando os dados locais não eram actualizados e a DGS apresentava números muito inferiores aos apresentados pelas autoridades de saúde locais".

Na altura, diz José Miguel Iglésias, a Secretaria Regional de Saúde justificava tal situação com o desfasamento temporal no envio dos dados, referindo sempre que os números mais fidedignos eram os apresentados pela entidade regional.

E diz que, segundo as mais recentes explicações prestadas pelas duas entidades, nacional e regional, à comunicação social, o desencontro entre os números apresentados pela DGS e SRS resulta de um processamento retrospectivo de casos e problemas de compatibilidade da plataforma nacional de comunicação dos casos, a SINAVE.

A DGS alegou recentemente que 81% dos novos casos na Madeira tiveram um período entre o diagnóstico e a notificação superior a 48 horas, 'decorrente de intercorrências informáticas de um laboratório na região e que se encontram em processo de regularização'. Ou seja, a disparidade do número de casos Covid entre as duas entidades tem origem num atraso do envio dos dados a nível regional. José Miguel Iglésias, líder parlamentar do PS-Madeira

O Grupo Parlamentar do PS Madeira entende que "é importante que as autoridades regionais de saúde direccionem os seus esforços em demonstrar a fiabilidade dos dados, levantando quaisquer insuspeitas sobre os dados locais ao invés de encetar numa guerra de números contra a entidade nacional cujos dados são periodicamente escrutinados por várias instituições independentes. Algo que não acontece na Madeira".