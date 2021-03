Tigela chinesa comprada por 22 euros arrematada em leilão por 600 mil euros

Comprada numa venda de garagem por 35 dólares (22 euros), uma rara tigela chinesa de porcelana foi hoje arrematada em leilão nos Estados Unidos por 721,8 mil dólares (600 mil euros).

O valor pago pela tigela do século XV ficou significativamente acima dos 500 mil dólares (420 mil euros) que a leiloeira Sotheby´s estimava como valor máximo de venda, e representa 29 mil vezes o que foi pago no ano passado pelo objeto, encontrado em New Haven, Estado do Connecticut.

Angela McAteer, especialista em arte chinesa da Sotheby´s, afirmou à CNN que o raro objeto é conhecido como "tigela lótus", devido à sua semelhança com a flor de lótus, e tem as suas origens na corte do Imperador Yongle (1403-1424), na China, durante o qual as técnicas de produção de porcelana floresceram.

A tigela "tem um corpo de porcelana incrivelmente suave" e "um brilho acetinado, realmente oleoso", que "nunca foi replicado em futuros reinos ou dinastias chinesas", disse McAteer.

Com um diâmetro de 15 centímetros, a peça azul e branca tem decorações de flores de lótus, peónia, crisântemo e romã, tendo sido muito provavelmente usada na corte imperial chinesa, segundo a especialista da Sotheby´s.

"O imperador Yongle realmente promoveu a importância artística da porcelana", tornando objetos utilitários "em verdadeiras obras de arte", disse McAteer.

Apenas 6 tigelas semelhantes são conhecidas, encontrando-se no National Palace Museum (Taipei), no British Museum (Reino Unido) e Victoria & Albert Museum (Reino Unido).

A identidade do comprador não foi divulgada pela Sotheby´s, que também reservou informação sobre o indivíduo que fez o achado na feira e garagem de New Haven.

Aos caçadores de antiguidades, a especialista da Sotheby´s recomenda que "procurem o equilíbrio e harmonia no desenho" e "avaliem a qualidade e a perícia usada no seu fabrico".