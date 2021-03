Dia sem casos positivos nas escolas da Região

Esta quinta-feira não foi reportado qualquer caso de covid-19 nas escolas da Região. De acordo com a informação actualizada pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, apenas foram identificados contactos com casos positivos, em duas escolas do Funchal, situações que levaram ao isolamento de 33 crianças/alunos, uma educadora, um docente e uma auxiliar.

A Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Pena foi um dos estabelecimentos onde uma turma passou ao regime de aulas não presenciais. Devido ao contacto de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma turma, com 15 alunos, e uma docente estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Situação idêntica afectou uma sala do pré-escolar da Escola Básica do 1.º cilco/PE Prof. Eleutério de Aguiar. Aqui, são 18 as crianças que ficam em casa. Juntam-se-lhes uma docente e uma auxiliar.

Esta quinta-feira fica, ainda, marcada pelo regresso à escola de 75 crianças/alunos, pertencentes a quatro salas/turmas distintas, de diferentes estabelecimentos e ciclos de ensino da Região. Regressaram, também, oito docentes e quatro funcionários não docentes.