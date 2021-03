CMF assinala centenário da 1.ª Travessia Aérea Lisboa-Funchal

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) apresenta, na próxima semana, um programa de comemoração do centenário da 1.ª Travessia Aérea Lisboa – Funchal.

Uma efeméride de grande valor para a cidade e para a Região, e que contará com a Força Aérea e o Museu do Ar como parceiros oficiais das comemorações.

No dia 22 de Março de 1921, o hidroavião Felixtowe F-3, de fabrico britânico, comandado pelo capitão-tenente Sacadura Cabral e pelo capitão-de-mar e guerra Gago Coutinho, ajudou a fazer com que a Madeira se abrisse ao mundo no novo século.

O programa previsto contempla uma exposição no Hall da Câmara Municipal do Funchal, baseada em objectos históricos, tais como o próprio hélice do hidroavião original, e ainda casacos, óculos, luvas e equipamentos originais, bem como documentos e fotos que ilustram este acontecimento, e que poderá ser visitada de 22 de Março a 22 de Abril.

De forma a conhecer melhor esta história e os seus protagonistas, a autarquia elaborou, igualmente, um livreto informativo que será apresentado no dia de inauguração do evento, justamente quando a travessia celebra o seu centenário.

No dia 24 de Março, está agendado, por sua vez, um Webinar na página oficial de Facebook da CMF, com oradores que ajudarão a compreender a importância deste feito. São eles: a Capitão da Força Aérea Luísa Abreu, docente na Academia da Força Aérea e Conservadora no Museu do Ar; o Historiador Rui Carita, professor catedrático da Universidade da Madeira, Coronel de Artilharia na reforma e especialista em património militar português; e o Historiador Francisco Faria Paulino, especialista em Aeronáutica e Administração Militar, Coronel da Força Aérea na reforma e ex-coordenador das comemorações dos 500 Anos da Cidade do Funchal.

Para perpetuar esta efeméride, será descerrado, no dia 26 de Março, um marco comemorativo, em plena Avenida do Mar.

O presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, enaltece que "dada a importância deste feito para uma Região insular e ultraperiférica, o município não poderia deixar de assinalar esta data incontornável, que foi um virar de página, um momento que aproximou o Funchal de Lisboa e da Europa, revestido até hoje de um simbolismo especial".