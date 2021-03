Empresário sob suspeita sacou 2,6 milhões em fundos na Madeira

Bom dia! Há um empresário sob suspeita, depois de ter sacado 2,6 milhões em fundos, na Madeira.

O tema que faz manchete no DIÁRIO desta segunda-feira explica que os familiares e sócios deste homem de negócios da Póvoa do Varzim, sem qualquer ligação à Região, criaram 19 empresas no Funchal para se candidatarem a apoios públicos. O Ministério Público mandou abrir um inquérito. Tudo para ler nas páginas 4 e 5.

Ambiente introduz cinco mudanças no projecto das Ginjas: Estrada vai ter 2,5 metros de largura e paralelepípedos como pavimento. Susana Prada destaca importância da intervenção na prevenção de fogos.

Laboratório de Engenharia volta a ter autonomia: Governo decide transformar organismo em instituto público, oito anos após lhe ter retirado o estatuto.

Colisões encabeçam tipologia de acidentes rodoviários: Dos 404 acidentes registados desde o início do ano, 269 foram colisões rodoviárias.

Ronaldo faz hat-trick em 32 minutos e 'cala' os críticos após eliminação da Champions O madeirense apontou em meia-hora aquilo que se apelida como o hat-trick perfeito: golos de cabeça, pé direito e pé esquerdo

