Companhia de dança de Évora no centenário do nascimento de Saramago

Duas criações da Companhia de Dança Contemporânea de Évora baseadas na obra de José Saramago vão fazer parte do Programa Comemorativo do Centenário do nascimento do escritor, que arranca em novembro deste ano e termina em 2022.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a Companhia de Dança Contemporânea de Évora (CDCE) revelou ter assinado um memorando de colaboração com a Fundação Saramago, precisamente no âmbito do Programa de Comemorativo do Centenário do nascimento de José Saramago (1922--2022).

"A colaboração visa a pesquisa e exploração artística do universo literário do escritor Nobel da Literatura, em diferentes suportes artísticos, nomeadamente Dança Contemporânea", indicou a CDCE.

Nas comemorações, a companhia eborense vai apresentar duas obras coreográficas inspiradas na obra de Saramago e "assinadas" por Nélia Pinheiro, uma, criada no ano passado, "Ensaio sobre a Cegueira", e, a outra, com estreia este ano, "Ensaio sobre a Lucidez".

"Ensaio sobre a Cegueira", explicou a companhia na altura da estreia, resultou "do culminar de um percurso de experimentação coreográfica em torno do comportamento humano perante situações de crise, violência e isolamento".

Em cena, através da interpretação de três bailarinos, que assumem diferentes personagens da obra de José Saramago, "a natureza humana é exposta de forma crua, sem emoção, para suscitar ativação do espectador", frisou.

Nas comemorações, a obra pela sua identidade plástica, próxima da instalação artística, será apresentada em diferentes espaços, como teatros, bibliotecas ou festivais literários.

Quanto a "Ensaio sobre a Lucidez", igualmente da coreógrafa da CDCE Nélia Pinheiro, a companhia limitou-se a revelar que a estreia está "agendada para o último trimestre" e se inspira, mais uma vez, na obra de Saramago.

"Ambas as criações, produzidas em colaboração com diferentes parceiros do território, resultam de um trabalho de investigação e experimentação coreográfica da autora, a partir dos personagens das obras 'Ensaio sobre a Cegueira' e 'Ensaio sobre a Lucidez', de José Saramago", explicou a CDCE.

A primeira aproximação de Nélia Pinheiro à obra de José Saramago aconteceu em 1998, ano de atribuição do Prémio Nobel da Literatura ao escritor, com a peça coreográfica para dois interpretes intitulada "Objeto Quase", lembrou a companhia.

A equipa artística que colabora e participa na criação das duas obras integradas no programa comemorativo do centenário é formada por Nélia Pinheiro, na criação e direção, José António Tenente, na criação dos figurinos, Nuno Meira, no desenho de luz, e Gonçalo Almeida Andrade e Fábio Simões, na Interpretação.