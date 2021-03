CD 1.º Maio e AD Galomar somam triunfos na 6.ª jornada

O AD Galomar e o CD 1.º Maio venceram, respectivamente, o ADC Ponta do Pargo e o CD São Roque por 3-2, em partidas em atraso da 6.ª jornada do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão realizadas, esta segunda-feira, no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia.

O 1.º Maio soma 14 pontos em cinco jogos, e ocupa a 5.ª posição da tabela classificativa, enquanto o Ponta do Pargo tem 11 pontos e está no 7.º lugar, com mais um ponto que o Ponta do Pargo (8.º). O CD São Roque surge no 10.º posto (9 pontos).

O regresso do campeonato foi possibilitado pelo facto das autoridades madeirenses terem permitido a retoma da actividade desportiva, desde que praticada fora da ilha.

O campeonato continua, terça-feira à noite, com a realização de mais três encontros, todos com início às 20 horas, e com transmissão em directo na página de Facebook e no canal de Youtube da FPTM.

Resultados da 6.ª Jornada

AD Galomar, 3 – ADC Ponta do Pargo, 2

CD São Roque – CD 1º Maio

Jogos de terça-feira, 9 de março – 20h00

CD São Roque – AD Galomar (11.ª Jornada)

Ala Nun' Álvares – CD 1º Maio (12.ª Jornada)

GD Toledos – ADC Ponta Pargo (12.ª Jornada)