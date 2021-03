Incidência acumulada na Alemanha aumentou para 86,2 por 100 mil pessoas

Na Alemanha, a incidência acumulada de covid-19 em sete dias subiu para 86,2 por cada 100 mil habitantes, face a 84 na terça-feira e 65,4 da semana passada, com 13.435 novos contágios nas últimas 24 horas.

O número de vítimas mortais na Alemanha foi de 249 nas últimas 24 horas, tendo-se registado 300 óbitos na terça-feira da semana passada, segundo o Instituto Robert Koch (RKI).

O pico da incidência ocorreu no passado dia 22 de dezembro com 197,6 por 100 mil habitantes e no dia 28 de janeiro voltou a cair abaixo de 100 pela primeira vez em três meses com uma tendência de descida que se manteve durante algumas semanas.

O valor máximo de contágios registou-se a 18 de dezembro com 33.777 novas infeções num só dia e de mortos a 14 de janeiro, com 1.244 óbitos.

Na Alemanha, lamenta-se a morte de 73.905 pessoas por covid-19 e somam-se 2.594.764 casos de SARS-CoV-2 desde o início da crise sanitária.

Nas unidades de cuidados intensivos deram entrada 2.851 pacientes com covid-19 na terça-feira, 1.604 dos quais precisavam de respiração assistida, segundo dados da Associação Interdisciplinar Alemã de Cuidados Intensivos e de Medicina de Urgência.

Na Alemanha receberam as duas doses da vacina 2.951.692 pessoas (3,5% da população) e 6.712.195 (8,1% da população total) uma dose do composto contra a covid-19.

A chanceler Angela Merkel tinha previsto para hoje uma reunião por meios remotos com os chefes dos governos regionais dos Estados federais para abordarem a questão da vacinação mas o encontro foi adiado até que a Agência Europeia do Medicamento tome uma decisão sobre o composto desenvolvido pela AstraZeneca.

A Alemanha suspendeu, preventivamente, a vacina da AstraZeneca depois de se terem registado na Europa casos de trombose entre a população inoculada, sete dos quais na Alemanha.