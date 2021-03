Equipas de limpeza: Os Heróis Invisíveis da Pandemia

Os profissionais de saúde deram “o corpo às balas” na pandemia, mas junto deles estão os empregados de limpeza, os senhores do lixo, os jardineiros, os jornalistas, caixas de supermercado, trabalhadores da área dos resíduos, carteiros, assistentes sociais, transportadores, entre tantos outros.

Sem estas pessoas não conseguiríamos estar em casa em teletrabalho ou em layoff. Muitos sectores continuaram a operar de modo a podermos estar em segurança! São heróis invisíveis, passam despercebidos, mas continuam na frente da luta contra o vírus que assolou o Mundo durante o último ano.

Entre estes sectores de heróis, encontram-se os profissionais da indústria de limpeza, que agora são mais importante do que nunca. Contudo, é extremamente exigente ficar a par de todos os procedimentos, regulamentos de limpeza e higienização e das normas impostas pelas entidades de saúde. É urgente haver uma adaptação das empresas e entidades a esta nova realidade, mas mais do que nunca, é necessário a ajuda de toda a gente!

Mudámos a maneira como vivemos, estamos socialmente, como nos comportamos no trabalho. Ambientes que considerávamos seguros, tais como restaurantes, escolas e escritórios, tornaram-se em locais onde as pessoas têm plena consciência do grau de exposição ao vírus. Assim sendo, torna-se imperativo que as empresas e entidades garantam que oferecem locais seguros e higienizados. Os comportamentos dos clientes e visitantes está a moldar a maneira como as equipas de limpeza trabalham e esta é uma realidade que carece de habituação, mas abre um precedente para o futuro. Nunca mais vamos voltar para trás, mesmo após o COVID-19.

Apresentamos abaixo 3 dicas para tornar o seu ambiente mais seguro. Confira:

1 – Incentive a boa higiene das mãos

A higiene das mãos é uma das ferramentas mais eficazes e críticas para prevenir a transmissão de doenças. Também previne a contaminação cruzada. Todos devem lavar as mãos com frequência e de maneira adequada ao longo do dia. Crie incentivos a encorajar a higiene das mãos e facilite este processo. Certifique-se há sabão e toalhas de papel nas casas de banho. Facilite também a higienização adequada das mãos, colocando desinfetantes em locais estratégicos em todo o edifício. Colocando os dispensadores nos locais certos, pode aumentar o uso de desinfetantes em mais de 50%.

2 – Desinfete as superfícies e faça disso um hábito

Crie este hábito, porque apesar do vírus SARS-CoV-2 não perdurar muito tempo em superfícies, há outras bactérias e germes que perduram. Há bactérias que se mantêm no solo em incubação por mais de 10 anos! Mas há boas notícias: O Coronavírus é extremamente sensível a produtos de limpeza e a produtos com uma base alcoólica. Todos podem ajudar as equipas de limpeza, contribuindo para a desinfeção das zonas de toque frequente, tão faladas no último ano. Ou, se cada um desinfetar a sua estação de trabalho, as equipas de limpeza ficam mais livres para se dedicarem às zonas de maior tráfego de pessoas. Use panos descartáveis ou que possam ser lavados na máquina da roupa.

3 – Invista em soluções digitais

Nunca a tecnologia foi tão apreciada como agora! Mas, apesar de haver muita gente que se apoiou nas novas tecnologias para manter a sua sanidade social, muitas empresas também tiveram que adotar a uma nova realidade: adaptação de meios para que possa estar tudo à distância de um touch. Além disso, as empresas também abraçaram novas tecnologias auxiliares e inteligentes, que tornaram possível analisar dados e estatísticas, mapeando edifícios e adaptando programas antigos a uma nova realidade empresarial.

Criar um ambiente seguro é mais importante do que nunca!

A limpeza e a higiene nunca foram tão importantes como agora. Funcionários, inquilinos, hóspedes e clientes esperam um elevado nível de higiene em público e no trabalho. A COVID-19 criou novos desafios e obrigou a novas formas de trabalhar em todos os setores. É muito importante preparar todas as instalações com as soluções certas para oferecer um ambiente saudável a clientes e visitantes. Torna-se igualmente importante ter profissionais de limpeza com produtos e sistemas de limpeza que ajudem a aumentar a qualidade mas, ao mesmo tempo, otimizem a eficiência e os recursos dispensados.

Por último, faça questão de se aliar a um fornecedor com amplos conhecimentos e experiência comprovada no que diz respeito às regulamentações de higiene, para que este possa contribuir para o seu desempenho de excelência!

A Seta Verde – Higiene, Lda. implementa Sistemas de Higiene e Limpeza e comercializa uma vasta gama de produtos de limpeza e desinfetantes autorizados no mercado português, o que significa que somos detentores das autorizações de venda no território nacional dos nossos desinfetantes, seja pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e/ou Direção Geral de Saúde (DGS).

Solicite a assistência de um dos nossos consultores para uma avaliação personalizada e adequada.

Telefone: 291 930 500

E-mail: [email protected]

Consulte a nossa página de Facebook: Seta Verde – Higiene, Lda

Seta Verde – Especialista em Sistemas de Higiene e Limpeza!