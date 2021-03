CMF promove 2.ª edição dos campeonatos virtuais de futebol e ralis

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai organizar, durante os meses de Março e Abril, a 2.ª edição dos campeonatos virtuais de futebol e ralis.

A iniciativa foi apresentada, esta manhã, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, e a vereadora com o pelouro do Desporto, Dina Letra.

As inscrições decorrem de 9 a 14 de Março em https://gaming.weaver.pt.

O autarca disse que a CMF tem vindo a oferecer iniciativas deste teor, de forma a manter viva a actividade desportiva.

"A CMF procurou, desde a primeira hora, mesmo num contexto de pandemia, dar uma resposta para minimizar o confinamento domiciliário que a população estava a enfrentar, oferecendo um conjunto de oferta desportiva complementar, de forma a manter viva a presença desportiva, a competição saudável e o respeito. Estes são valores que apreciamos e, como tal, as competições individuais e colectivas de jogos virtuais são para continuar e vamos procurar manter a aposta na oferta destas iniciativas desportivas", disse Miguel Silva Gouveia.

A CMF organiza estas competições em parceria com a Weaver Gaming, e que serão apadrinhadas pelo piloto da equipa PlayTotal Racing, Miguel Nunes, actual Campeão Regional de Ralis e vencedor da 61cª edição do Rali Vinho da Madeira, e pelos jogadores Rúben Micael, do Clube Desportivo Nacional, e Edgar Costa, do Clube Sport Marítimo.

O 2.º Campeonato Virtual Rali – Cidade do Funchal, realiza-se em duas fases. A primeira fase composta por duas eliminatórias será disputada on-line, entre 15 de Março e 9 Abril. A 17 de Abril realiza-se, na CMF, a segunda fase, com a novidade de ser disputada presencialmente num simulador de realidade virtual, proporcionando emoções fortes a todos os participantes.

Serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados, e sorteada uma experiência co drive em Skoda Fabia R5 EVO, entre todos os participantes.

Por sua vez, o 2º Torneio FIFA21 - Cidade do Funchal irá decorrer de 20 a 28 de Março, tendo como novidade o palco da grande final que será a realizada na CMF, no dia 10 de Abril.

Serão atribuídos prémios aos finalistas e sorteada, entre todos os participantes, duas camisolas de jogo autografadas por cada padrinho.